Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Metroda nezaket kuralları' videosu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro ile yolculuk yapan vatandaşların uyması gereken nezaket kuralları için bir video hazırladı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, kullanıcılar tarafından binlerce kez paylaşıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Metroda nezaket kuralları" videosunda, metroda yiyecek ve içecek tüketilmemesi, otururken yan koltuktaki yolcunun rahatsız edilmemesi, uyarı çizgileri ve ikazlara dikkat edilmesi gerektiği gibi bilgilendirmeler yer aldı.