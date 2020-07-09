Ankara Barosu'dan Savunma Yürüyüşü klibi: Susmuyoruz, korkmuyoruz, biat etmiyoruz!

Ankara Barosu, Türkiye'nin diğer illerinden Ankara'ya gelerek hükümetin baroların yapısında değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifinin protesto edildiği Savunma Yürüyüşünün görüntülerinden iki ayrı klip hazırladı.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın konuşmaları ve yürüyüşten görüntülerle hazırlanan klipte, avukatların eylemlerinde gösterdiği kararlılığa vurgu yapıldı. Klip, Sağkan'ın konuşması sırasında söylediği ve daha sonra yürüyüşün sloganı haline gelen "Susmuyoruz, korkmuyoruz, biat etmiyoruz!" sözleriyle bitiyor.