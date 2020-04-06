ANKA ekonomi müdürü Erdin'in ihale süreciyle ilgili anlattığı anı dikkati çekti; '5 belediyeden tekzip geldi ama içinde o belediye yoktu'

KRT TV'de yayınlanan 'Paradoks' programında Karar Gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'nin konuğu olan ANKA ekonomi müdürü Bora Erdin'in, Türkiye'deki ihale süreçleriyle ilgili anlattığı bir anısı dikkati çekti.

Erdin'in bir belediyede yaşanan anısı şöyle;

"Bir belediye başkanı başkan seçilince bir gazeteciyi yanına çağırıyor. Gazeteci yanına gidince başkan ona 'Ya bana çok yardımın dokundu, sana bir ihale vereli' diyor. O da diyor ki 'Ben ne anlarım? Müteahhit değilim.' Başkan da diyor ki, 'Sen bir düşün taşın. Ben ihale dosyasını yazdırayım. Sen gir al onu' O da 'Ben gazeteciyim, matbaam var, takvim basayım' diyor. Yüz bin adet 12 yaprak takvim ihalesi alıyor bu arkadaş. Bunun üzerine de belediye başkanı gazeteciye 'Sen onu 250 gram kağıda basma, 125 grama kağıda bas farkı neyse kırışalım' diyor. Bizim ki merdivenden aşağıya inerken Fen İşleri Müdürü görüyor 'Yukarıda başkan yardımcısıyla sohbetinizi duydum. Sen onu 12 ay basma her sayfada 6 ay olsun farkı neyse kırışalım' diyor. Neyse bizimki matbaayı durduruyor. Gazete değil takvim basıyor. 60 bini basıyor. Belediyeye geliyor. Zabıta müdürü de diyor ki 'Ya ben bunu 60 bin değil 100 bin olarak satın alayım. Farkı neyse kırışalım' diyor. Sonra bunu belediyeden arıyorlar. Diyorlar ki 'Enflasyon farkı oluştu ihaleden. Şu kadar para alacaksın. Formları doldurun' diyor."

'Buraya kadar her şey çok güzel' dediği anısını belediye ismi vermeden bir televizyon programında anlatınca 5 adet belediyeden 'Olay bizim belediyede geçmektedir. Adli süreç devam ettiği için...' diye bir tekzip geldiğini söyleyen Erdin, "İşin tuhaf yanı bu 5 belediyenin içinde bu anının geçtiği belediye yoktu" dedi.