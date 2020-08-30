Anıtkabir'de atılan 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarına İnce'den sert tepki

Anıtkabir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde 'sınırlı sayıda ziyaretçi'nin Erdoğan sloganları atması tepkilere neden oldu.

Muharrem İnce Twitter hesabı üzerinden, "Anıtkabir’e getirilen amigoların organize bir şekilde orada slogan atması rezilliktir, saygısızlıktır." diyerek söz konusu olaya tepki gösterdi.

İnce'nin paylaşımı şu şekilde:

Anıtkabir’e getirilen amigoların organize bir şekilde orada slogan atması rezilliktir, saygısızlıktır. Anıtkabir’de ne slogan atılır ne de şov yapılır. Sadece bu toprakların kurtarıcısı ve ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e saygı gösterilir, minnet duyulur, dua edilir.