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Anı ölümsüzleştirmek isterken şansızlık anları...

Telefonunu yaklaşık 1524 metre yükseklikten düşürdü

07 Eylül 2020 17:21

ABD'li bir kadın Fransa'da bulunan Annecy gölü üzerinde yamaç paraşütü yaptığı sırada telefonunu yaklaşık 1524 metre yükseklikten düşürdü. Yamaç paraşütü eğitmeni tarafından çekilen görüntülerde kadının kendisini çekmek isterken telefonun elinden düşürdüğü o anlar kaydedildi.

Yamaç paraşütü eğitimi alan kadının düşürdüğü cep telefonun değerinin 11 bin lira olduğu ifade edildi.

Özçekim çekmek isterken, kazara elinden kayan cep telefonunu düşeren kadın, üzgün olduğunu belirtti. 

 

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