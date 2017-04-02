Anayasa nasıl hazırlanır?

CHP, sosyal medyada geçmiş tarihlerde devletlerin nasıl anayasa hazırladığını anlatan bir video paylaştı. Videoda ABD ve Fransa’dan örnek veriliyor ve Türkiye’de referanduma sunulacak olan anayasa değişikliğinin uzlaşma ile yapılmadığına dikkat çekiliyor. Videoda 16 Nisan’daki referandum için hazırlanan değişiklikte devletin nasıl yönetileceğinin belirtildiği, ama devletin nasıl iyi yönetileceğinin yer almadığına vurgu yapılıyor. Video, “Hayır diyelim, 1 kişinin değil, 80 milyon vatandaşın güçlendirilmesine giden yolu açalım” sözleriyle son buluyor.