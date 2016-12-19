Anayasa Mahkemesi Başkanı: Türkiye'den AİHM'e başvurular, 47 ülkenin toplamından fazla

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruların 47 ülkenin toplamından fazla olduğunu söyledi. Arslan, 15 Temmuz sonrasında 60 bin başvuru yapıldığını söyledi. Arslan, "Anayasa Mahkemesi'ne başvuru sayısı 80 bin civarındadır. AİHM'deki 47 ülkeden gelen işyükü ise 75 bin civarındadır. Bunların 60 bini 15 Temmuz sonrası yapılmıştır. Yıllık ortalama 20 bin başvuru aldık, bunların yüzde 80'ini sonuçlandırdık. Hedefimiz 2 yıl içinde gelen başvuruyu karşılamaktır. Ancak 15 Temmuz sonrası yapılan başvurular bu planları değiştirdi" dedi.