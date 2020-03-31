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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Çomaklı'nın Instagram canlı yayını: Tokalaşmak yok, reis herkese bunu şey yaptırdı

31 Mart 2020 15:25

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Şafak Ertan Çomaklı'nın İnstagram'dan yaptığı canlı yayın sosyal medyanın gündeminde.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Şafak Ertan Çomaklı, sosyal medya hesabı Instagram'dan canlı yayın yaptı. Yaptığı yayın sırasında öğrencilerinden gelen mesajlara yanıt veren Çomaklı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'reis' demesi ve kullandığı cinsiyetçi ifadeler tepkilere neden oldu. 

Canlı yayın sırasında telefonunun şarjının bitmek üzere olduğunu fark eden Çomaklı, "Şimdi bir de bunu ele alıp kızlar gibi dolandırması var. Hadi geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. Çomaklı ayrıca bir izleyiciye verdiği yanıtta selam verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı el hareketini göstererek, "Tokalaşma yok biliyorsun. Reis herkese bunu şey yaptırdı" diye konuştu. 

Çomaklı'nın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tepki topladı. 

Öte yandan Rektör Prof. Şafak Ertan Çomaklı'nın annesi Erzurum Girişimci Kadınlar Dernek Başkanı Zekiye Çomaklı da sosyal medyadan yayınladığı videoda İzmirliler için 'gavur' ifadesini kullanmış daha sonra gelen tepkiler üzerine özür dilemişti. 

 

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