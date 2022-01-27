Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay: Ani gaz kesintisi iş kazalarına sebep olabilir

Organize Sanayi Bölgelerindeki (OSB) enerji kesintilerini değerlendiren Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, "Hayati sonuçlar ortaya çıkabilir. BOTAŞ, Başkent Gaz, 'Gazını kesmeye geliyorum' dediğinde, çalışan bir firmada ani gaz kesintisi o firmada hayati ne gibi sonuçlar doğurur kestirmemiz mümkün değil. İş kazalarına sebep olabilir; patlama, çatlamalara sebep olabilir" dedi.

İran’ın 20 Ocak'ta 10 günlüğüne doğal gaz akışını kestiğini duyurmasıyla OSB’lerde doğal gaz ve elektrik kesintileri başladı. Enerji kısıtlamalarının ardından, bazı sanayiciler jeneratör desteğiyle fabrikalarda makinelerin çalışmasını sağlarken bazı sanayiciler ise üretimi kesinti olan günlerde tamamen durdurdu.

Ankara’da da 120 sanayicinin bulunduğu Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, sanayicilerin kesintilerden dolayı tedirgin olduğunu söyledi.

Tuncay, OSB’lere yönelik elektrik ve doğal gaz kesintilerine ilşkin şunları söyledi:

"İşletmeler çok zor durumda. Enerji kesildiğinde Türkiye'de batacak firmalar var. Seramik, döküm sektörü gibi. Bugün ‘kapat’ dediğinde potayı kapatamazsınız, üretimi durduramazsınız. Çünkü üretim bir süreç. Başlaması öncesi hazırlık gerektiren, üretim süreci izlenmesi gereken, üretimden sonra belli süreçlerin yaşandığı bir süreç. Nitekim birçok işletmeye sonuçları çok ağır olacak, onu da zamanla göreceğiz.

Hayati sonuç doğuracak sebepler de ortaya çıkabilir. BOTAŞ, Başkent Gaz, 'Gazını kesmeye geliyorum' dediğinde, çalışan bir firmada ani gaz kesintisi o firmada hayati ne gibi sonuçlar doğurur kestirmemiz mümkün değil. İş kazalarına sebep olabilir; patlama, çatlamalara sebep olabilir. Bilmiyoruz ne olacağını. Ani soğutamazsınız, ısıtamazsınız. "