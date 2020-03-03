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Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, havalimanındaki ek güvenlik aramasına tepki gösterdi: Saygısızlık!

03 Mart 2020 12:40

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, takımının Maccabi FOX Tel Aviv ile İsrail'de yapacağı maç öncesi İstanbul'daki havalimanında yapılan ek güvenlik aramasına "Skandal, saygısızlık!" sözleriyle tepki gösterdi. 

Başantrenör Ergin Ataman, teknik heyet ve basketbolcular, İstanbul'dan Tel Aviv'e giden uçağa binmeden önce özel bir güvenlik şirketi tarafından arandı. 

İsrail'e birçok kez gittiklerini ancak bu durumla hiç karşılaşmadıklarını dile getiren başantrenör, bu duruma, "Bize yapılan saygısızlık. Yıllardır Tel Aviv'e uçuyoruz, böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık. Normal güvenlik kontrolleri yapılıyor, X-Ray cihazlarıdan herkes geçiyor, bunlar tamam ama sonrası uçağın kapısında yapılan bu muamele tam bir skandal" sözleriyle tepki gösterdi. 

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre, güvenlik şirketi çalışanlarının; tüm oyuncuların ve kulüp personelinin üzerini teker teker aradığı ve bavullar ile çantaları açtırıp içlerine baktıkları görüldü.

Yetkililerden alınan bilgiye göre ise bu uygulamanın normal bir prosedür olduğu belirtildi.

Tüm İsrail, ABD ve İngiltere uçuşlarında bu güvenlik uygulamasının tüm yolcular için yıllardır yapıldığı söylendi.

Kaynak: DHA

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