Amerikan polisi rehineyi kurtarmak isterken öldürdü

ABD'nin Los Angeles kentinde 16 Haziran'da yaşanan olayın polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İhbar üzerine bir caddeye giden polis ekipleri 32 yaşındaki Guillermo Perez ismindeki adamı elindeki bıçağı bırakması için uyarıyor. Perez, bıçağı bırakmayı reddedip hemen arkasında duran bir kadının boğazına dayayınca silah sesleri yükseliyor. Polislerin açtığı ateş sonucu bıçaklı saldırgan 32 yaşındaki Guillermo Perez ile birlikte rehin aldığı Elizabeth Tollison da hayatını kaybetti. Saldırganla beraber rehineyi de öldüren polislerin görüntüleri ABD'de tartışmalara neden oldu.