T24 LogoT24 Logo
Haberler

Amerikan polisi rehineyi kurtarmak isterken öldürdü

02 Ağustos 2018 15:10

ABD'nin Los Angeles kentinde 16 Haziran'da yaşanan olayın polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İhbar üzerine bir caddeye giden polis ekipleri 32 yaşındaki Guillermo Perez ismindeki adamı elindeki bıçağı bırakması için uyarıyor. Perez, bıçağı bırakmayı reddedip hemen arkasında duran bir kadının boğazına dayayınca silah sesleri yükseliyor. Polislerin açtığı ateş sonucu bıçaklı saldırgan 32 yaşındaki Guillermo Perez ile birlikte rehin aldığı Elizabeth Tollison da hayatını kaybetti. Saldırganla beraber rehineyi de öldüren polislerin görüntüleri ABD'de tartışmalara neden oldu.

ETİKETLER

abdpolisrehineöldürmekkurbansaldırganamerikanpolisicoppollice

Diğer Videolar

Kar yağışı sonrası kontrolünü kaybeden araç insanların arasına böyle daldı

CHP İstanbul İl Kongresi'nde ‘liste’ tartışmasıyla ilgili kim ne dedi?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Şubat 2020

İzmir'de hastanede yangın paniği

Rus yolcu uçağının kuyruğu piste çarptı

Antalyalı çiftçilerin zirai don nöbeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Financial Times: Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlarsa Türkiye'nin milli geliri artacak...

Naci Bostancı özür diledi; AKP grubu, kendi grup başkanını alkışlamadı...

Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker’in...

Mahfi Eğilmez yazdı: Dolar kuru niçin yükseliyor?...

Netflix, son 5 yılda devlet müdahalesiyle yasaklanan içerikleri açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24