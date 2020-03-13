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Amerikalı oyuncu Malkovich’ten eldivenli, İmamoğlu’ndan kolonyalı önlem

13 Mart 2020 16:49

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ünlü Hollywood yıldızı Emmy Ödüllü Amerikalı oyuncu John Malkovich ile dört sanatçı arkadaşını, Emirgan’daki Beyaz Köşk’te ağırladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında eldiven taktığı gözlenen Malkovich ve dört sanatçı arkadaşına, Türk usulü kolonya ikramında bulunuldu.

İBB Başkanı  İmamoğlu, Emmy ödüllü Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich ile 4 sanatçı arkadaşını, Emirgan’daki Beyaz Köşk’te ağırladı. Oldukça samimi bir atmosferde geçen ziyaret, misafirlere Türk usulü kolonya ikram edilmesiyle başladı. Malkovich’in, dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına önlem amacıyla, eldiven takması dikkat çekti. İstanbul’a bir dizi sanatsal etkinlik ve film çekimi için geldiklerini belirten Malkovich, 2 yıl önce de guletle Türkiye kıyılarını gezdiklerini kaydetti.

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