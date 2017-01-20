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Ameliyatta şarkı söyledi, çıkınca keman çaldı

20 Ocak 2017 14:03

Antalya'da müzisyen 55 yaşındaki İbrahim Bilge, narkozsuz (uyanık kraniotomi) ameliyat ile beynindeki kitle alınırken şarkı söyledi, ameliyattan çıktıktan sonra keman çaldı. Müzisyen İbrahim Bilge, beynindeki 6 cm'lik kitleyi aldırmak için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyatının narkozsuz olacağını öğrenen İbrahim Bilge, doktoruna operasyon sırasında şarkı söyleme isteği iletince, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr.Dr. Hakan Çakın buna izin verdi. Kemanıyla ameliyathaneye giren Bilge, ameliyat sırasında bir şarkı söyledi. İbrahim Bilge, ameliyattan çıktıktan sonra da keman çaldı.

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