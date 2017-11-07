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Ameliyat sırasında hastalarına sanal gerçeklik gözlüğü taktırıyor

07 Kasım 2017 17:13

Great Big Story kanalının aktardığı video haber, ameliyatları ayrıntılarıyla izleyicilere sunarken; Vazquez sanal gerçeklik gözlüğünü ‘ağrı kesici’ olarak kullandığını belirtiyor. Uyguladığı yöntem hakkında konuşan Vazquez, ulaşılması oldukça zor olan bir bölgede genel anestezik ilaçların tedariğinde zorlanıldığı için böyle bir yöntem uyguladığını belirtti. Sanal gerçeklik gözlüğü ve lokal yapılan anestezi ile uygulanan ameliyat yöntemi hastalara ağrısız bir ameliyat deneyimi sunuyor. Belgesel içeriğinde tümör ve kistlere yönelik yaptığı ameliyatlar ile bölgede tanınan bir doktor olan Vazquez’in hastalarının ameliyatlar hakkındaki yorumlarına da yer verildi. Ameliyat geçiren hastalar, uygulanan operasyon süresince herhangi bir ağrı hissetmediklerini ve operasyon süresince gözlük içerisinde gördükleri animasyonların kendilerini rahatlattıklarını söyledi. Great Big Story kanalına ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral hâle geldi.

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