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Ambulansın emniyet şeridini işgal eden sürücülerle imtihanı

25 Temmuz 2020 10:04

TEM’de bir kamyonun başka bir kamyona çarptığı kazada iki kişi yaralandı. Kaza yerine ulaşmaya çalışan ambulans, emniyet şeridini işgal eden sürücüler nedeniyle olay yerine gitmekte güçlük çekti.

TEM Otoyolu Hadımköy Çatalca istikametinde meydana gelen kazada bir kamyon başka bir kamyona arkadan çarptı. Kamyonların çarpışması sonucu otoyol üzeri adeta savaş alanına dönerken, kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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