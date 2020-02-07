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Ambulansa yol vermeyen şahıs sağlık ekibine hakaretlerde bulundu

Kalp krizi geçiren hastanın hastaneye taksiyle gittiği iddia edildi

07 Şubat 2020 16:05

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, bir sürücüsü, beyin kanaması geçiren bir hasta için yola çıkarılan ambulansa yol vermedi. Aracından inerek hakaretler yağdırdığı sağlık ekiplerine saldırmak istedi. Çevredekiler tarafından engel olunan sürücü tekrar aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar ambulansın kamerasına yansıdı.

İstanbul Sultangazi’de kalp krizi geçiren bir hasta için dün saat 12.30 sıralarında yola çıktı. Eski Edirne Asfaltı civarına gelen ambulans önünde ilerleyen ve içinde 3 kişinin otomobile siren çalarak yol vermesini istedi.

Sirene aldırış etmeyen sürücü ambulansa yol vermedi. Aracını ambulansın önünde bırakıp inerek hakaretler savurduğu sağlık ekiplerine saldırmak istedi.

Yabancı plakalı otomobilin arka koltuğunda oturan arkadaşı ile yoldan geçen başka bir kişi, araya girerek otomobil sürücüsünü durdurdu. Sürücü kendisine engel olan iki kişiler tarafından otomobiline bindirildi. Otomobildekiler, ardından yollarına devam etti.

Ambulanstaki sağlık ekipleri, olayın ardından kendilerine verilen adrese gitti ancak iddiaya göre hasta, ambulansın gecikmesi üzerine yakınları tarafından taksiyle hastaneye götürüldü.

Sağlık ekipleri, bunun üzerine Karadeniz Polis Merkezine giderek, kendilerine hakaret edip saldırmaya kalkan ve hasta için geç kalmalarına neden olan otomobil sürücüsünden şikâyetçi oldu. Polis, saldırgan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntülerde, ambulansın önündeki yabancı plakalı otomobilin sürücüsü, kapıyı açarak, arkaya doğru el kol hareketi yapıyor, ardından aracından inerek ambulansa doğru yürüyor.

Otomobilin arka koltuğundan bir kişi ile yoldan geçen bir başka kişi araya giriyor ve sürücüyü otomobiline bindiriyor. Daha sonra otomobildekiler, yollarına devam ediyor. 

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