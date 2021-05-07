‘Ambulans uçakla hasta taşıma' yeniden tartışılıyor: "AA’nın sadece bir bölümünü servis ettiği ‘açık kaynak’ videolara ulaştık"

AKP’nin CHP’ye yönelik 'Yalan üretim merkezi' videosunda da yer alan “Ambulans uçaklar, yandaşlar için kullanılıyor” iddiası videoyla birlikte yeniden gündeme geldi. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Nisan 2020’de ambulans uçakla İsveç’ten Türkiye’ye getirilen Emrullah Gülüşken’in nakil sürecine ilişkin elde ettikleri görüntülere dikkat çekti. Şahin, “AA’nın keserek servis ettiği görüntülerin tamamı izlendiğinde, siyasi reklam amaçlı bir hasta transferi var” dedi.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi'ye konuşan CHP’li Şahin, söz konusu çizgi filmde yer alan, “Ambulans uçaklar, yandaşlar için kullanılıyor” ifadesine yönelik şüphelerin ortadan kalkmadığını belirterek “O dönem, İsveç’te tedavi edilmediği gerekçesiyle ambulans uçakla Türkiye’ye getirilen Emrullah Gülüşken’in transferinde AA’nın sadece bir bölümünü servis ettiği ‘açık kaynak’ videolara ulaştık. Malmö’de havalimanına binek otomobille gelip, yürüyerek sedyeye uzanan hastanın damar yolu açık değil. Yanında tıbbi ekip yok. Yere düşen maske alınıp çocuğu takılıyor. Türkiye’nin hiçbir yetkilisi yok ama UİD adlı AKP’nin reklamını yapan dernek işin içinde. Bu görüntüler, Türkiye’ye yansıtılmadı. Ankara’da uçağı karşılamak için sıra sıra dizilen ambulanslar izletildi. İsveç’teki görüntüler uygunsuz bulunmuş olacak ki AA bunların sadece çok küçük bir kısmını servis etti” diye konuştu.

"Çok güzel iş çıkardın, aferin sana"

Şahin, bir hekim olarak videoları izlediğinde devlet ciddiyetinden uzak bir hasta transferi gördüğünü belirterek “Uçak hareket ettikten sonra hasta için çağrı yapan kızı Leyla Gülüşken’e, ‘Çok güzel iş çıkardın, aferin sana’ deniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Emrullah Gülüşken’in büyük kızına Covid tanısının Türkiye’de konulduğunu söylemişti. İsveç’te Gülüşken ailesi ile birlikte havaalanında olan biteni paylaşan restoran işletmecisi Ünal Kotancı, büyük kızın da Covid’li olduğunu söylüyor. Burada bir çelişki var” ifadelerini kullandı.

"Aslı’nın can verdiği günlerde UİD Birleşik Krallık Başkanı Erdal Yetimova için Londra’ya ambulans uçak gönderildi"

Bu olaydan bir yıl sonra İzmir’de Aslı Özkısırlar’ın, yaklaşık 20 gün boyunca hastanede boş yatak beklediği süre zarfında yaşamını yitirdiğini anımsatan CHP’li Şahin, “Bakanlık Aslı’nın sesini duymuyor ama AKP’ye yakın UİD’nin aracı olduğu kişiler için ambulans uçaklar gönderilerek reklam malzemesi üretiliyor. Aslı’nın can verdiği günlerde UİD Birleşik Krallık Başkanı Erdal Yetimova için Londra’ya ambulans uçak gönderildi. Vatandaşların, ambulans uçağa ihtiyaç duyduklarında Sağlık Bakanlığı’na mı, yoksa AKP destekçisi UİD’ye mi ulaşması gerekiyor? Bir tarafta bunlar olurken Türkiye’de hastanede yer bulamadığı için yaşamını yitiren vatandaşlarımız canımızı yakıyor” değerlendirmesini yaptı.