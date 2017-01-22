Amazon kasiyersiz marketini hayata geçirdi

Amazon, kasiyersiz alışveriş marketi Amazon Go’yu tanıttı. 170 metre karelik bu market, şirketin de ana merkezinin bulunduğu Seattle’da yer alıyor. Amazon Go, bilgisayar görüşü ve sensörler kullanarak dükkandan aldığınız nesneleri analiz ediyor. Amazon Go’ya girerken uygulamayı taratarak içeri giriyorsunuz. Ardından da normal alışverişinizi yapıyorsunuz. Marketteki sensörler alışveriş sepetinize koyduğunuz ürünleri belirliyor. Bu markette de mahallenizdeki bakkalda hangi ürünler bulunuyorsa onlar bulunuyor. Atıştırmalıklar, içecekler, meyve ve sebzeler gibi… Size sunduğu faydaların başındaysa, sıra bekleme derdini ortadan kaldırmak geliyor. Bu market şimdilik sadece Amazon çalışanları tarafından kullanılabiliyor. Herkesin kullanımınaysa 2017 yılında açılacak.