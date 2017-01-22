T24 LogoT24 Logo
Haberler

Amazon kasiyersiz marketini hayata geçirdi

22 Ocak 2017 19:01

Amazon, kasiyersiz alışveriş marketi Amazon Go’yu tanıttı. 170 metre karelik bu market, şirketin de ana merkezinin bulunduğu Seattle’da yer alıyor. Amazon Go, bilgisayar görüşü ve sensörler kullanarak dükkandan aldığınız nesneleri analiz ediyor. Amazon Go’ya girerken uygulamayı taratarak içeri giriyorsunuz. Ardından da normal alışverişinizi yapıyorsunuz. Marketteki sensörler alışveriş sepetinize koyduğunuz ürünleri belirliyor. Bu markette de mahallenizdeki bakkalda hangi ürünler bulunuyorsa onlar bulunuyor. Atıştırmalıklar, içecekler, meyve ve sebzeler gibi… Size sunduğu faydaların başındaysa, sıra bekleme derdini ortadan kaldırmak geliyor. Bu market şimdilik sadece Amazon çalışanları tarafından kullanılabiliyor. Herkesin kullanımınaysa 2017 yılında açılacak.

ETİKETLER

Amazonkasiyersiz markettanıttıAmazon Gomüşterisıraalışveriş

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2020

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırıp dövdü, tecavüz etmeye çalıştı

Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın, donör olun, umut olun

Conor McGregor, Donald Cerrone'yi önce 40 saniyede nakavt etti sonra öptü

Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

Ciple mücevher dükkanına girip soygun yaptılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24