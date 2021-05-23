Amasyalı çiftçi isyan etti: Hayatımda hiç pet şişelerle mazot aldığımı hatırlamıyorum, batırdınız bizi

Amasyalı bir çiftçi, tarımsal girdi maliyetlerin pahalılığı nedeniyle mazotu 5 litrelik pet şişeyle aldığını söyledi. Çiftçi, “Çiftçinin halini görün, hayatımda hiç pet şişelerle mazot aldığımı hatırlamıyorum. Batırdınız bizi. Milletten kaçıyorum, borçluların telefonuna cevap vermiyorum” dedi.

Amasya Kızılcaköy’de seracılık yapan Necati Sarı, Tarım Kredi Kooperatifi’ne borcu nedeniyle telefonlarını açamadığını söyledi. Çiftçi, borçları nedeniyle mazotu 5 litrelik su şişeleriyle aldığını da ifade etti.

Çiftçi Necati Sarı, “Çiftçinin halini görün Hayatımda hiç pet şişelerle mazot aldığımı hatırlamıyorum. Batırdınız bizi. Milletten kaçıyorum, borçluların telefonuna cevap vermiyorum. Yazıklar olsun. Sayın Tarım Bakanı, Tarım Kredi Kooperatifleri’ne af getirdiğinizi zannediyorsun ya ben sana o affın açılımını söyleyeyim mi? Çıkması mümkün olmayan bir kazık vardı. O afla ikinci kazığı attın yazıklar olsun. O çiftçinin yüzde 90’nı o borcu ödeyemeyecek” diye isyan etti.

Kaynak: ANKA