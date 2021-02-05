T24 LogoT24 Logo
Haberler

Amasya’da tokuşan iki koç hayatını kaybetti

05 Şubat 2021 12:19

Amasya'da ahırın önünde kavgaya tutuşan 2 koç, kafa kafaya tokuşması sonucu öldü.

Küçükbaş hayvan besiciliği yapan ve 100 hayvanı olan Sinan Ünlü´ye  ait iki koç, ahırın önünde kavga etmeye başladı. Öfkeli koçlar, bir süre kafa kafaya tokuşmaya başladı. Dakikalar sonra kızışan kavgada geri geri gidip hızlarını alan iki koç, bir anda kafalarını tokuşturdu. Çarpışmanın şiddetiyle yere yığılan koçlar, can verdi

Amasyatokuşan koçlarkavgaya tutuşan koçkavga eden koçlaröldü

Diğer Videolar

Huzurevine geyik operasyonu

Yer Esenyurt; trafikte tekmeli kavga!

İnşaat malzemeleriyle sanat: 'Tılsım' sergisi

Otopark kazısında Roma kalıntıları bulunmuştu; rapor hazırlanıyor

Ankara'da Halk Ekmek bayilik verecek

‘Rögar kokusu’ cinayetinde ceza belli oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye’nin hapiste yatan cesur insanları;...

Hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil: 16 şişe serum alıyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi açıklaması, Türkiye'deki yobazlığa ve alçaklığa...

Fatih Altaylı: Nagehan Alçı, bize Cumhurbaşkanı’nın canıgönülden ve zoraki yaptığı...

Ertuğrul Özkök: Danıştay’ın kararına katılıyorum, “Andımız”ın  okunmaması doğru...

Özlem Zengin TBMM'den partiye, Mahir Ünal partiden TBMM'ye çekiliyor; işte...

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden Demirtaş uyarısı: Haziran'a kadar tahliye edin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye’nin hapiste yatan cesur insanları;...

Hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil: 16 şişe serum alıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24