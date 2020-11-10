Alzheimer hastası, ünlü balerin Marta Gonzalez, Kuğu Gölü'nü dinlerken yaptığı koreografiyi hatırladı

10 Kasım 2020 09:22
Alzheimer hastası, 1960'lı yılların ünlü balerini Marta Gonzalez, kendisine dinletilen müzik sayesinde yıllar önce yaptığı koreografiyi hatırladı.
Çaykovski'nin Kuğu Gölü eseri dinletilen Gonzalez, bu müzikle yaptığı koreografiyi hatırladı.
Bale sanatçısı Gonzalez'in eseri dinlerken yıllar önce yaptığı koreografi hareketlerini tekrar yaptığı anların videosu sosyal medyadan paylaşıldı.
Kısa sürede viral olan görüntülerde, Gonzalez'in dansını hatırlarken hissettiği mutluluğun yüzüne yansıdığı da görülüyor.
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