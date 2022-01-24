Altay tribünlerinden Kuvâ-yi Milliye koreografisi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Altay ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Maç öncesi Altay taraftarlarının yaptığı koreografi beğeni topladı. Altay taraftarları hazırladığı koreografide ‘Kuvayimilliye’nin kulübü Altay’ başlığıyla Milli Mücadele’nin önde gelen isimlerine yer verdi.

Koreografide Mustafa Kemal Atatürk, İzmir'e giren ilk Türk süvarilerinin komutanı Fahrettin Altay, İzmir’de ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin, İzmir'in Yunanlar tarafından işgali sırasında işgalin önlenmesi ve direniş örgütlenmesi için çalışan Vasıf Çınar ve Altay Spor Kulübü’nün kurucuları arasında yer alan Mustafa Necati'nin fotoğraflarına yer verildi.

Mustafa Denizli unutulmadı

Altay taraftarı, geçtiğimiz günlerde istifa ederek, Altay ile yollarını ayıran Mustafa Denizli'ye ayrı bir kareografi hazırladı.

Kareografide, Mustafa Denizli'nin "yuvam" dediği kulüpte oynadığı yıllar ve teknik direktörlüğünden görseller kullanılırken, "Teşekkürler Büyük Mustafa" yazısı yer aldı.