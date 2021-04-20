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Spor

Altay, sakatlığına rağmen antrenmanlara ara vermedi

Tek eliyle yaptığı antrenmanı sosyal medya hesabından paylaştı

20 Nisan 2021 18:32

Yapılan tetkikler sonucunda el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edilen ve başarılı bir ameliyat geçiren Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, bireysel çalışmasını sürdürüyor.

Tek eliyle yaptığı antrenmanla formunu koruyan Altay Bayındır, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bireysel antrenmanlarına başlayan Altay Bayındır, alçıdaki bileğine rağmen çalışmalardan geri kalmadı.

Sezonun geri kalan kısmını kaçırsa bile Milli Takım ile EURO 2020 finallerinde olmayı hedefleyen genç file bekçisi, paylaştığı görüntüler ile büyük beğeni topladı.  

Yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak Altay, sosyal medya hesabından ''yakında görüşürüz'' notuyla antrenman yaparken video paylaştı.

Altay BayındırFenerbahçeantrenmansakatlıkkaleci

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