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Alparslan Türkeş'in Fethullah Gülen hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu

"Hocaefendi Türk milletinin gönlünde hak ettiği tahtı kurmuştur"

04 Nisan 2021 10:48

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, Fethullah Gülen hakkında söyledikleri yeniden gündem oldu. Yayınlanan videoda Türkeş, Gülen'e yönelik olarak "Hocaefendi Türk milletinin gönlünde hak ettiği tahtı kurmuştur. Hiçbir iftira onun bu durumunu sarsamaz" ifadelerini kullanıyor. 

Alparslan Türkeş'in Fethullah Gülen hakkında söyledikleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. 

"Şahsi olarak bir dikili ağacı bile bulunmayan, kendisini ilme adayan, memleketimizin manevi dinamiği olan Hocaefendi'nin Kanada'dan Yakutistan'a kadar olan çalışmaları her manada takdire şayandır" diyen Türkeş, "Türk manevi ve milli değerlerine katkılarıyla şimdiden bütün milletimizin derin sevgi ve hürmetini kazanmıştır" diye konuşuyor. 

 

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