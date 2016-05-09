Almanya'da mültecilere özel flört kursu

Almanya'da sığınmacıların sosyal bir soruna dönüşmesini istemeyen hükümet, sığınmacı gençler için devlet destekli flört kursları başlattı. Bayerischer Rundfunk televizyonunun haberine göre, ilk aşamada Ingolstadt, Neuburg ve Eichstätt gibi bölgelerde açılan kurslara, en az asgari düzeyde Almanca bilen mülteci gençler katılıyor. Gençlere kurslarda, Alman kadınlara nasıl yaklaşıp nasıl ilişki kuracakları Alman kadın yardımcılar eşliğinde uygulamalı olarak anlatılıyor. Bu kurslardan birinin eğitmeni olan Christian Zech, görevinin Alman kadınları mültecilerden korumak değil, bir arada yaşamalarına yardımcı olmak olduğunu belirttikten sonra, çoğu mültecinin kadınlara nasıl yaklaşılacağı konusunda bir fikri olmadığını belirtiyor.