Almanya'da havalimanında 'Afrin' kavgası: 180 kişi birbirine girdi

Hannover Langenhagen Havalimanı'nda Afrin için yapılan eylemde olaylar çıktı. 180 kişinin birbirine girdiği olaylarla ilgili Hannover polisi soruşturma başlattı. Bazı Alman gazetelerin internet sayfalarındaki görüntülerde, Hannover-Langenhagen Havalimanı'nda Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili yapılan protesto gösterisi sırasında çıkan olaylar yer aldı. Hannover polisinin yapılan açıklamada, havalimanında çıkan olayda tarafları ayırmak için polisin biber gazı kullandığı belirtildi. Açıklamada, havalimanındaki gösterinin bir Türk havayolu şirketine karşı düzenlendiği belirtildi. Polisten izin alınmadan düzenlendiği ifade edilen gösteride 2 kişinin hafif yaralandığı aktarıldı. Kaynak: Sputnik