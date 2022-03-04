Yalnızca otizmli yolculardan oluşan bir yelkenli seyehati: "Ayaklarının üzerinde durmak gerekiyor "

Almanya'nın Flensburg kentinde bir grup otizmli birey, sosyal iletişimden kaçınmak için yalnızca otizmli bireylerin katıldığı bir yelkenli seyehati düzenledi.

Bu deneyimin amacı katılımcıların özgüvenini pekiştirmek ve toplumsal yaşama entegrasyonunu sağlamak.

Deneyimli bir uzmanın da katıldığı seyahatte yer alan bir katılımcı, Otizm ve yaşadığı deneyimle ilgili konuşurken "Bir noktada ayaklarının üzerinde durmak gerekiyor. Aynı yelkende olduğu gibi dümenin başına geçmek ve kendi tekneni yönetmek" diyor.