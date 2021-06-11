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Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'dan 'Almanya Türkiye'yi kıskanıyor mu?' sorusuna yanıt

11 Haziran 2021 09:30

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, sosyal medyada 'Almanya'nın Türkiye'yi kıskanıp kıskanmadığı'na dair soruya yanıt verdi.

Almanya Büyükelçiliği’nin resmi hesabından, büyükelçinin Türk vatandaşlarından gelen sorulara verdiği yanıtlar paylaşıldı. 

Alman Büyükelçi, 'Almanya Türkiye'yi kıskanıyor mu?' sorusuna da yanıt verdi. Büyükelçi, "Bence ‘kıskançlık’ doğru kelime değil. Almanya’nın Türkiye’yi kıskandığını zannetmiyorum. Almanya da zaten Türkiye gibi büyük bir ülke. Güçlü, başarılı ve çeşitlilik dolu bir ülke. Fakat Almanya’da birçok insanın Türkiye’ye çok değer verdiği doğrudur. Normal dönemlerde, yani pandemiden önce, örneğin 2019 yılında 5 milyon Alman’ın Türkiye’yi ziyarete gelmesi bunun göstergesi" ifadelerini kullandı. 

 

Almanya Türkiye'yi kıskanıyor mu?Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz

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