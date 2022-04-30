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Spor

Almanya'dan geldiğini söyleyen Trabzonspor taraftarı: Hanımı hastanede bıraktım, doğuracak, 'gitme' dedi, 'gideceğim' dedim

"'Sen bana uşağı getir, ben sana kupayı getireceğim' dedim"

30 Nisan 2022 15:12

Süper Lig'de uzun süredir lider konumda bulunan Trabzonspor, 35. haftada Antalyaspor'u konuk ediyor. Rakibi karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğu ilan edecek olan takımı izlemek için Almanya'dan geldiğini söyleyen bir vatandaş, doğum yapmak üzere olan eşini hastanede bırakarak maça geldiğini söyledi. 

61 Saat isimli sosyal medya hesabından yayınlanan videoda konuşan taraftar, "Hanımı hastanede bıraktım. Eli kulağında, doğuracak. Bana 'gitme' dedi. Ben de 'gideceğim' dedim. Sen bana uşağı getir ben sana kupayı getireceğim dedim. Şampiyonluğa geldim, sana geldim Trabzon" diye konuştu.

 

 

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