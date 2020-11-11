Almanya'da yaşayan vatandaşın "Almanya bizi kıskanıyor mu?" sorusuna attığı kahkaha, verdiği cevap gündem oldu

YOL TV'nin Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından bir vatandaşla yaptığı röportajı sosyal medyada gündem oldu. Almanya'da yaşadığını belirten bir vatandaş, “Almanya bizi kıskanıyor mu?” sorusuna kahkaha attı ve verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

Yol TV muhabirinin Almanya’da yaşayan vatandaşa “Almanya Türkiye’yi kıskanıyor mu?” şeklindeki sorusu gurbetçi vatandaşı kahkahalara boğdu. Vatandaş "Güzel espriydi" dedi.

Vatandaş, “Almanya'ya gitmeden önce bizden 100 yıl ileride sanıyordum, gidince gördüm ki aramızda 300 yıl var” diye konuştu.