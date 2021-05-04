Almanya’da yaşayan Ayşe Şaşmaz'ın 1 Mayıs selamlaması en çok paylaşılanlar arasına girdi

Almanya'nın başkenti Berlin’de bu yıl olaylı geçen 1 Mayıs gösterilerinde çok sayıda kişi yaralanırken, evinin önündeki meydanda toplanan göstericilere balkona çıkarak el sallayan ve öpücükler atan Aksaraylı Ayşe Şaşmaz'ın görüntüleri Almanya'da en çok paylaşılan sosyal içerikler arasında yer aldı.

Berlin'de 1 Mayıs yürüyüşünden önce evinin önündeki meydanda toplanan göstericilere balkona çıkarak el sallayan ve öpücükler atan 66 yaşındaki Ayşe Şaşmaz'ın göstericilerden de aynı tepkiyi aldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

1973 yılından bu yana Berlin’de yaşayan Ayşe Şaşmaz, çocuğu olmadığı için mahallesinde yaşayan bütün gençleri çocuğu gibi gördüğünü ifade etti. Şaşmaz, sosyal medya görüntülerinin Londra’da yaşayan akrabalarına kadar ulaştığını kaydetti. Londra’dan dahi arayıp kendisini kutlayanlar olduğunu söyleyen Şaşmaz, "Çocuğum yok ama herkes benim çocuğum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA