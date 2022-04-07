Almanya’da aşı protestosu, yasanın reddedilmesi ile kutlamaya dönüştü

Almanya’nın başkenti Berlin’de hükümetin sunduğu zorunlu aşı yasasını protesto için parlamento önünde toplanan göstericiler, yasa teklifinin reddedilmesi üzerine kutlama yaptı.

Almanya’da hükümetin parlamentoya sunduğu 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik Covid-19’a karşı zorunlu aşı yasası teklifinin yapılan oylamada reddedilmesinin ardından parlamento önündeki protestolar kutlamaya dönüştü. Sağlık Bakanı Karl Lauterbach oylamadan sonra yaptığı açıklamada, hayal kırıklığını ifade ederek, "Artık sonbaharda Covid-19 ile savaşmak çok daha zor olacak" dedi.

Kanunla zorunlu aşı yapılmasının anayasal haklara ihlal teşkil edeceğini öne süren aşı karşıtları da sabahın erken saatlerinden itibaren parlamentonun yanında bulunan tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanarak çıkarılmak istenen yasayı protesto etti. Yaklaşık bin 500 protestocunun bir araya geldiği gösterilerde, politikacılar yaptıklarını bilmemekle suçlandı.

Göstericiler, “Bizim bedenlerimiz hakkında konuşuyorlar ve bizim bedenlerimiz üzerinde karar vermeye çalışıyorlar” ifadelerini kullanarak, kendi bedenleri üzerinde politikacıların söz söyleme ve karar verme hakları olmadığını belirtti. Göstericiler ayrıca, yalan ve yanıltıcı haberler yaptıkları gerekçesiyle Alman basınını eleştirdi.

Göstericiler, ellerinde “Özgür aşı tercihi”, “Bu çılgınlığı durdurun” ve “Aşı zorunluluğuna hayır” yazılı pankartlar taşıdı. Parlamentoda yapılan oylamada, zorunlu aşılamaya yönelik her iki yasa teklifinin de reddedilmesi sonrası protestolar kutlamaya dönüştü. Göstericiler, kararın ardından hep birlikte şarkı söyleyerek ve dans ederek ret kararını kutladı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylemde taşkınlık yaşanmadı.



Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) parlamentoya sunduğu 60 yaş üzerindekilere korona virüs aşısı olma zorunluluğu öngören yasa tasarısı, Almanya Federal Meclisi’nde 296 “evet “oyuna karşı, 378 “hayır” oyu ile reddedildi. Oylamada 9 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Almanya’da hükümet, geçtiğimiz hafta 18 yaşından büyük herkes için aşı zorunluluğu öngören düzenlemeyi geri çekmişti.

Kaynak: İHA