Almanlar Erdoğan'ın 'Nazi' benzetmesine ne yanıt verdi?

Almanlar Erdoğan'ın "Nazi" açıklamasını seçim kampanyası taktiklerinden biri olduğu görüşünde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Pazar günü İstanbul'da yaptığı bir konuşmada Almanya'nın Türk bakanların bazı referandum kampanyası etkinliklerini iptal etmesine tepki göstermiş, "Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil, bunu böyle biliniz" demişti. DW Türkçe ise Almanya'da Erdoğan'ın bu sözlerini sordu. "Nazi" benzetmesi ise Almanlar'da tepkiyle karşılandı. İşte Almanların Erdoğan'ın o sözleri hakkında düşünceleri...