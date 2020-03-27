Alman rapçi Koronavirüs'e 'meydan' okudu; gözaltına alındı

Almanya’da rap müzik yapan Felix Krull halka açık alanlarda bulunan objeleri yaladığı görüntüleri 'Coronachallenge' (Corona meydan okuması) adı altında sosyal medya hesabında paylaşınca gözaltına alındı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Krull’un yeni tip Koronavirüs tehlikesini hiçe sayarak bir bilet makinesinin ekranını ve metroda tutunma borusunu yaladığı; ayrıca kağıt parayı yuttuğu görüldü. Alman medyasına konuşan Krull, "Yaptıklarımla Koronavirüs'ten korkmadığımı göstermek istedim. Yaptığım şey aptalcaymış. Evde kalın" ifadelerini kullandı.