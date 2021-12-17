Alkollü sürücü: Ben savcıyım buraya emniyet müdürü de gelse umurumuda olmaz

Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşların durdurduğu alkollü sürücü kendisinin savcı olduğunu, polisin kendisine hiçbir şey yapamayacağını söyledi.

Vatandaşların kendisini bırakmayacağını söylemesi üzerine alkollü sürücü, "İstediğin yere şikâyet edebilirsin ne istiyorsun benden. Polis kim oğlum, savcı ne bilmiyor musun sen okul okumadın mı sen" dedi.

Vatandaşın '"Sen savcısın ama Türkiye Cumhuriyetinin polisine hakaret ediyorsun" sürücü, "Ben savcıyım buraya emniyet müdürü de gelse umurumuda olmaz, emniyet müdürü benim emrimde zaten, çocuğum yaşındasın beni tahrik ediyorsun, ben savcıyım diyorum sen polis diyorsun, polis kim aracımın plakası belli her şeyi belli, başınızı belaya sokarsınız" diye tehdit etti. (İHA)