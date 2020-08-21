Alkol uygulamasından kaçtığı sırada yakalanan kişi ortalığı birbirine kattı

Ankara’nın Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda alkol uygulaması yapan trafik polis ekipleri, Sıhhiye isikametine giden Furkan B. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. Alkol muayenesi olmak istemeyen Furkan B., beraberindeki Saffet G. ile birlikte ‘Dur’ ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından yakalanan ve alkol testi yaptırmayı reddeden şüpheli kendisini yere atıp numara yaparak “Ölüyorum. Kalbim sağ tarafta 112 ekibi çağırın” dedi.

Kameraların kendisini çektiğini fark eden alkollü kişi, kameralara dönerek “Zeki Müren de bizi görecek mi?” diye konuştu. Polislerin ikna çalışmaları sırasında sigar içmekte ısrar eden kişi polis aracında da sigara içmek istediğini söyledi. Polis, alkollü kişiyi uzun uğraş sonucu karakola götürmeye ikna etti.