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Alkol alıp evdeki tabak çanağı pencereden fırlattı, polis gözaltı için gelince elinde bıçakla çatıya çıktı

15 Eylül 2018 14:17

Adana'da alkol aldıktan sonra sinir krizi geçiren 55 yaşındaki Orhan K., evde bardak, tabak, tencere ne bulduysa yola atıp, trafiğin kapanmasına neden oldu. Kendisini gözaltına almak isteyen polislere evin kapısını açmayıp, eline aldığı bıçakla çatıya çıkan Orhan K., uzun süre direndi. Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Şehitduran Mahallesi Eminağa Caddesi'nde meydana geldi. Alkol alan Orhan K., sabaha karşı sinir krizi geçirdi. Evdeki tabak, bardak ve tencereleri 3'üncü kattaki evinden aşağı atan Orhan K., yolun trafiğe kapanmasına neden olurken, bir iş yerinde de zarar meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, Orhan K.'yı gözaltına almak istedi. Evinin kapısını polislere açmayan Orhan K., bir süre sonra eline aldığı bıçakla çatıya çıktı. Ayakta durmakta zorluk çeken Orhan K., vücuduna dayadığı bıçakla kendisine zarar vereceğini söyledi. Polisin yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonunda Orhan K., elindeki bıçağı bırakarak eve girdi. Orhan K.'nın ardından eve giren polisler, kendilerine direnmeye çalışan alkollü adamı ters kelepçe yaparak çıkarttı. Ambulansa götürülen Orhan K., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kapanan yol, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı temizlik ekibinin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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