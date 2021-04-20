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Al Jazeera, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iftar ve sahur yardımını anlattı: Kentin en ücra köşesine bile sıcak bir şekilde ulaştırıyor

20 Nisan 2021 13:39

Katar merkezli uluslararası yayın kuruluşu Aljazeera, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayında başlattığı Covid-19 hastası veya ihtiyaç sahibi ailelere iftar ve sahur yardımını konu alan bir haber yayınladı. 

Kanalda yer alan haberde belediye ekiplerin yaptığı yemek dağıtımına ait görüntülere yer verilerek "Büyükşehir Belediyesi iştiraki, Ramazanda Kovid'li ya da ihtiyaç sahibi ailelere hazırladığı iftar ve sahur yemeklerini kentin en ücra köşesine bile sıcak bir şekilde ulaştırıyor" denildi. 

Ankara Büyükşehir BelediyesiRamazan ayıiftar ve sahur yardımıAljazeera

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