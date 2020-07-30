Alişan meydan okudu; Çağla Şıkel yaptı

Çağla Şıkel Instagram hesabından paylaştığı video ile balerinlik zamanından kalma becerilerini halen kaybetmediğini gösterdi. Ailece yenen keyifli bir yemeğin ardından masayı toplamaya başlayan Şıkel, iki eliyle masadan topladığı kaseleri tutarken kapı açma işini ayağıyla yaptı bacağını bir hayli yukarı kaldıran Şıkel bir an dengesini kaybediyor gibi olsa da bu işin hakkından da başarıyla geldi.

Bu videonun üzerine şarkıcı Alişan da Çağla Şikel'e arabasının bagaj kapağını kapatmaya çalıştığı ancak eliyle kapattığı esprili video ile "Bunu yap da görelim" diyerek meydan okudu.

Alişan'ın bu esprili meydan okumasına Şikel taksinin bagajını tek hamlede bacağıyla kapattığı video ile cevap verdi. Şikel paylaşıma "Guducuğum saygılar" notunu düştü.