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Alişan'ın o fenomeni stüdyodan çıkarttığı anlar gündem oldu!

Alişan'ın bu hareketi, sosyal medyada çok konuşuldu

27 Aralık 2020 12:02

Sosyal medya fenomeni '1 Milyon Mehmet', Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Sosyal medya fenomeni, programda bir anısını anlattığı sırada şarkıcı Alişan tarafından stüdyodan dışarıya çıkarıldı. Alişan'ın bu hareketi, sosyal medyada çok konuşuldu. 

Star TV'de 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programının konuğu olan '1 Milyon Mehmet' lakaplı sosyal medya fenomeni Mehmet Bucak'ın Alişan tarafından stüdyodan çıkarılması çok konuşuldu. 

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar da sosyal medya hesabı Instagram üzerinden hikaye paylaşıp stüdyoda yaşananları eleştirdi. Bayraktar, "Ağabey, kim diye merak edenler bir milyoncu Mehmet yazmaları yeterli. Yazıklar olsun, iki isme de. Destekle şaklaban etmeye gerek var mı? Çıkarlarınız kurusun ki kendi halinde yaşayan akıl melekelerini sosyal çevresinde tutarlı şekilde kullanmayan ve ona destek olan hiç görmediğimiz kişiyle birlikte ekrana çağırıp sonra nasıl yollayacağım diye şaşırmak ne rezillik boyutudur!" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

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