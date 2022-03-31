Alişan’dan Will Smith yorumu: Onlarda namusa bir şey demiyorlar, böyle bir olaya bir şey dediler yani, anlamadım

Şarkıcı Alişan, Los Angeles’taki Dolby Theatre'da gerçekleşen 94'üncü Oscar Ödülleri'nde Will Smith'in, sahnede sunucu Chris Rock'a attığı tokadı yorumlarken "Onlarda farklı. Onlarda namusa bir şey demiyorlar. Böyle bir olaya bir şey dediler yani, anlamadım" dedi.

Kendisine "Siz olsaydınız ne yapardınız, nasıl tepki verirdiniz" diye sorulan ünlü şarkıcı Alişan şunları söyledi:

"Onlarda farklı. Onlarda namusa bir şey demiyorlar. Böyle bir olaya bir şey dediler yani, anlamadım. Benim karıma böyle bir şey yapılsaydı yerin dibine sokacak bir cümle söylerdim. Namusla ilgili bir şey söylerse aynı şeyi yapardım. Ama çok da tokatlık bir durum değildi. Böyle espriler onlar için normal bir şey. Tokat biraz ağır olmuş ama birisi benim eşime bu şekilde davranırsa tabii ki izin vermem. Onu yerin dibine gömerim, asla izin vermem"

Kaynak: TV100

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