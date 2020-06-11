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Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikâyetçi oldu

11 Haziran 2020 17:50

Yeşilçam'ın ve Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın anısına gerçek avro kâğıdı üzerine fotoğrafıyla hatıra para basıldı. Oğlu Ali Sunal, aileden izin alınmadığını söyleyerek şikâyetçi oldu. 

Ali Sunal, usta oyuncu babası Kemal Sunal'ın fotoğraflarını izin almadan hatıra para üzerine basarak satış ve pazarlamasını yapan kişileri savcılığa şikayet etti.

Usta tiyatrocu Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılına sayılı günler kala 5 bin adet gerçek kağıt avro üzerinde fotoğraflarının yer aldığı hatıra para basıldı. Babası için hazırlanan paralardan haberi olmadığını belirten Ali Sunal, para satışı yapan kişilerden şikâyetçi oldu.

Avukatı aracılığıyla savcılığa şikayette bulunan Ali Sunal, Instagram hesabından paylaşım yaparak şunları söyledi:

"Hatıra Para adı altında ailemizin bilgi ve izni olmadan, kıymetli babamız Kemal Sunal'ın resimlerini kağıt Euro üzerine basarak satış ve pazarlamasını yapan kişiler hakkında aşağıda paylaşmış olduğumuz dilekçe kapsamında avukatımız Uğur Güven aracılığıyla savcılık şikayetimizi yapmış bulunmaktayız. Ailesi olarak bu türlü suç teşkil eden haksız ve kötü niyetli kullanımlara rızamız bulunmamaktadır. İlgili kişiler hakkında gerekli hukuk mücadelesini sonuna kadar vereceğimizi saygıyla duyururuz."

 

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