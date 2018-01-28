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Spor

Ali Koç'tan Şekip Mosturoğlu'na cevap: 3 Temmuz'dan sonra benim kaçtığımı söylediniz, elim ayağım titriyor dinlerken, ayıp yahu!

28 Ocak 2018 13:19

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu ocak ayı olağan toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında Şekip Mosturoğlu'nun konuşmasının ardından tekrar söz alarak önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar: "Sayın Şekip Mosturoğlu sen beni tanırsın benim içim dışım bir. “Hesapları kapatın” diyorsunuz. Şurada söylediğini en iyi bilen sensin. Haber yaptırma, gündem yaratmayı iyi biliyorsunuz. Hesapları kapatın sözünü şiddetle reddediyorum. Ben ne söylersem karşınıza çıkıyorum. Sakın ha bana bir daha fake hesap diye itham etmeyin. Bunu siz benden iyi biliyorsunuz." "3 Temmuz'dan sonra benim kaçtığımı söylemeniz… Elim ayağım titriyor dinlerken. Ayıp yahu. Hakikaten ayıp. Bunu söylemek zorunda kalmak bile ayıp. Sakın ha sakın benim 3 Temmuz'dan sonra kaçtığımı ima etmeyin. Asıl vefasızlık budur. Ayrıldıktan sonra da elimden geleni yapmaya çalıştım. Sonra şartlar değişti, aday oldum." Benim gibi bir insanı hain duruma sokmayı. Buraya çıkıp dava arkadaşlığı yaptığımız, omuz omuza verdiğim insanlara cevap verdim, üzülüyorum, mecbur bıraktınız.'

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