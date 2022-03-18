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Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu'na 'kız arkadaş' yorumu: Aferin

Yaşanan bu olay sonrası genç futbolcular arasında kahkahalar yükseldi

18 Mart 2022 12:49

Fenerbahçe, 6 genç futbolcusu için imza töreni düzenledi. Tören sonrası fotoğraf çekimi için hazırlanılırken Başkan Ali Koç önünden geçen genç kadına, "Kimsin sen?" diye sordu. "Ferdi" cevabını alan Koç, "Girlfriend?" diyerek Fenerbahçeli genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun kız arkadaşı olup olmadığını sordu. Genç kadının Başkan'ı kafasıyla onaylamasından sonra Ali Koç, Ferdi'ye dönerek "Aferin Ferdi" ifadesini kullandı. Yaşanan bu olay sonrası genç futbolcular arasında kahkahalar havada uçuştu.

 
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