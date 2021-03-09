T24 LogoT24 Logo
Haberler

HDP'li Kenanoğlu, Türkiye gazetesinin Şiilere yönelik hakaretini Meclis gündemine taşıdı

“Burada halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçu var"

09 Mart 2021 19:26

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Türkiye gazetesinin Şiilere yönelik ' soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Kenanoğlu, Şiileri “sapkın bir mezhep” olarak tanımlayan Türkiye gazetesine yönelik bir soruşturma açılıp açılmadığını ve yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

Türkiye gazetesinin, 4 Mart’ta yayımladığı çengel bulmacada üç harften oluşan “Sapık bir mezhep” sorusunun cevabını “Şii” olarak düzenlediğinin ortaya çıktığını belirten Kenanoğlu, “Türkiye gazetesi alenen halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, toplumu bölmek, kendisinden olmayana hakaret etme suçunu işlemektedir. Bu nefret söylemi ülkemiz için bir utanç vesikasıdır” dedi.

 “Şia” terimi “takipçiler” veya “izdeşler” anlamına gelen Arapça kelimesinden geldiğini hatırlatan Kenanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Tarihteki kullanım 'Şiat-ı Ali' yani 'Ali’nin takipçileri' anlamına gelen kısaltılmış şeklidir. 'Şiilik' veya 'Şia' mezhebi mensuplarına 'Şii' denir. Dünya geneli toplam Şii nüfusun 120 ile 170 milyon arasında olduğu tahmin edilmektedir. İran, Irak, Azerbaycan, Yemen, Bahreyn, Katar, Türkmenistan ve Lübnan’da yaygın bir nüfusa sahip olup Suudi Arabistan, Pakistan, Afganistan, Türkiye ve Suriye’de de yaşamını sürdüren Şii inanışına sahip insanlar olduğu bilinmektedir. Ülkemizde 'Caferi' olarak bilinen 'Şii' mezhebine mensup yurttaşlarımız ile komşu ülkelerimizde yaygın nüfusa sahip bir inancı 'Sapık bir mezhep' olarak nitelemek, bulmacaya konu etmek, gazete okurlarına mal edilemeyeceği bir yana ulusal çapta yayın yapan Türkiye gazetesi yönetiminin, basın yoluyla ve bu zihin yapısıyla inançlar arasında nasıl bir düşmanlık, kin ve nefret söylemi yaymaya çalıştığını göstermektedir."

Kenanoğlu, Ortay’a şu soruları sordu:

"Türkiye adı verilen bu gazete hakkında bir inceleme yapılacak mıdır?

'Şii'liği sapkın bir mezhep olarak tanımlayan Türkiye adlı gazeteye yaptırım uygulanacak mıdır?

Halkı kin ve düşmanlığı sevk etme suçu ile birlikte bir inançsal gruba ağır hakarette bulunan Türkiye gazetesi hakkında bir soruşturma açılacak mıdır?”

 

türkiye gazetesiali kenanoğluhdpşiihakaret

Diğer Videolar

Anthony Hopkins ve Salma Hayek'ten Oscar Ödülü'nü birlikte dans ederek kutladı

Bakan Varank: Virüs Türkiye'ye gelmeden çalışma başladı, global pandemi ilan edilmemişken toplantı yaptık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İkizdere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "Baba ocağına kıyıyorlar, engel ol"

"Açlık yok şükret" diyen vatandaşa tepki

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay: İktidar, milletvekillerine "Bu sıralar halkın arasında çok dolaşmayın" dedi

Meral Danış Beştaş: Eldeki aşılar ÖSO'culara gönderiliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yeşim Salkım'dan Nihat Hatipoğlu'na tepki: İlahi okumak da müziktir, o...

"Aşı konusunda 'dünyanın eczanesi' olan Hindistan hastalanırsa, dünya hastalanır"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Bütün kalbimle diyorum ki, sayın Cumhurbaşkanı doğru yoldasınız,...

Can Ataklı'dan Kılıçdaroğlu'na: Neden İBB’de görev yapacak tek bir CHP’li...

İlaç firmaları bakanlıkla görüşüyor; özel sektöre izin çıkarsa "ücreti karşılığında"...

Anket: Halkın yarısından fazlası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylamıyor...

BioNTech aşısında ikinci doz randevulara erteleme...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yeşim Salkım'dan Nihat Hatipoğlu'na tepki: İlahi okumak da müziktir, o...

"Aşı konusunda 'dünyanın eczanesi' olan Hindistan hastalanırsa, dünya hastalanır"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24