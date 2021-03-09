HDP'li Kenanoğlu, Türkiye gazetesinin Şiilere yönelik hakaretini Meclis gündemine taşıdı

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Türkiye gazetesinin Şiilere yönelik ' soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Kenanoğlu, Şiileri “sapkın bir mezhep” olarak tanımlayan Türkiye gazetesine yönelik bir soruşturma açılıp açılmadığını ve yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

Türkiye gazetesinin, 4 Mart’ta yayımladığı çengel bulmacada üç harften oluşan “Sapık bir mezhep” sorusunun cevabını “Şii” olarak düzenlediğinin ortaya çıktığını belirten Kenanoğlu, “Türkiye gazetesi alenen halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, toplumu bölmek, kendisinden olmayana hakaret etme suçunu işlemektedir. Bu nefret söylemi ülkemiz için bir utanç vesikasıdır” dedi.

“Şia” terimi “takipçiler” veya “izdeşler” anlamına gelen Arapça kelimesinden geldiğini hatırlatan Kenanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Tarihteki kullanım 'Şiat-ı Ali' yani 'Ali’nin takipçileri' anlamına gelen kısaltılmış şeklidir. 'Şiilik' veya 'Şia' mezhebi mensuplarına 'Şii' denir. Dünya geneli toplam Şii nüfusun 120 ile 170 milyon arasında olduğu tahmin edilmektedir. İran, Irak, Azerbaycan, Yemen, Bahreyn, Katar, Türkmenistan ve Lübnan’da yaygın bir nüfusa sahip olup Suudi Arabistan, Pakistan, Afganistan, Türkiye ve Suriye’de de yaşamını sürdüren Şii inanışına sahip insanlar olduğu bilinmektedir. Ülkemizde 'Caferi' olarak bilinen 'Şii' mezhebine mensup yurttaşlarımız ile komşu ülkelerimizde yaygın nüfusa sahip bir inancı 'Sapık bir mezhep' olarak nitelemek, bulmacaya konu etmek, gazete okurlarına mal edilemeyeceği bir yana ulusal çapta yayın yapan Türkiye gazetesi yönetiminin, basın yoluyla ve bu zihin yapısıyla inançlar arasında nasıl bir düşmanlık, kin ve nefret söylemi yaymaya çalıştığını göstermektedir."

Kenanoğlu, Ortay’a şu soruları sordu:

"Türkiye adı verilen bu gazete hakkında bir inceleme yapılacak mıdır?

'Şii'liği sapkın bir mezhep olarak tanımlayan Türkiye adlı gazeteye yaptırım uygulanacak mıdır?

Halkı kin ve düşmanlığı sevk etme suçu ile birlikte bir inançsal gruba ağır hakarette bulunan Türkiye gazetesi hakkında bir soruşturma açılacak mıdır?”