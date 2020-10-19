Ali Babacan: Vatandaşın sağlığına göz dikmiş durumdasınız, ya siz bu ülkenin insanlarından ne istiyorsunuz?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sağlık Bakanlığı'nın 'vaka-hasta' ayrımına ve semptom göstermeyen pozitiflerin ise sadece Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilmesine tepki göstererek, "Vatandaşın sağlığına göz dikmiş durumdasınız, ya siz bu ülkenin insanlarından ne istiyorsunuz" diye konuştu.

Partisinin Karabük 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Babacan, hükümeti eleştirdi. "Aklımızla dalga geçer gibi 'Vaka ayrı, hasta ayrı' gibi açıklamalar geldi" diyerek eleştirilerini yönelten Babacan, "İnsanların bütün özgürlüklerini elinden zaten alıyorsunuz, adaletsiz bırakıyorsunuz, siz bu insanlardan ne istiyorsunuz" dedi.