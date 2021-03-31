Ali Babacan Kürtçe türkü dinledi: "Aşk böyle söyletiyor işte"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresi için bulunduğu Hakkari'de Kürtçe türkü dinledi. Türküyü ilgiyle dinleyen Babacan "Aşk böyle söyletiyor işte" yorumunu yaptı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresi için Hakkari'deydi. Şemdinli’de esnafla bir araya gelen Babacan, 9 Kasım 2005’te bombalanan Umut Kitap Evi’ni de ziyaret etti.

Ardından Yüksekova'ya geçen Babacan, burada çalınan Kürtçe türküleri dinledi. Türküleri dinlediği esnada Babacan'ın "Aşk böyle söyletiyor işte" yorumu ise dikkat çekti.