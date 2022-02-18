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Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kız istedi

18 Şubat 2022 09:07

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Rojhat Ölmez'in söz kesme törenine katıldı. Kız tarafının komşusu Kılıçdaroğlu olunca merasimde görevler genel başkanlara düştü.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan, DEVA Partisi Kurucular Kurulu ve GMYK Üyesi Rojhat Ölmez'in söz kesme töreninde bir araya geldi. CHP liderine, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi liderine, eşi Ülkü Zeynep Babacan eşlik etti.

Rojhat Ölmez: Söz kestik, tamamına da erdireceğiz

Törenin ardından paylaşımda bulunan Rojhat Ölmez, “En mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan DEVA Partisi Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'a ve kıymetli eşleri Ülkü Zeynep Babacan Hanımefendi’ye, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve kıymetli eşleri Selvi Kılıçdaroğlu’na teşekkürler… Söz kestik, tamamına da erdireceğiz” dedi.

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