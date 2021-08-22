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Ali Babacan: Gençlerin işsizlik diye bir kaderi yok

22 Ağustos 2021 16:04

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kızının işsiz olduğunu söyleyen bir esnaf ile diyaloğunu sosyal medyadan paylaşarak "Gençlerin işsizlik diye bir kaderi yok" dedi. 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, esnaf ziyaretlerinde ekonomi ile ilgili sorunları dinledi. Kızının işsiz olduğunu, işe alınmak için 3-4 yıllık tecrübe arandığını belirten bir baba ile diyaloğa giren Babacan, "Ekonomi iyi olsa tecrübe falan dinlemeyecekler, alacaklar hepsini. Biz yıllarca yaptık bunu biliyorsunuz" diye konuştu. 

Esnaf ile Babacan'ın diyaloğu şöyle: 

Esnaf: Bu benim kızım. İki tane üniversite bitirdi. Mezun oldu, nereye müracaat ederse etsin 3-4 yıllık tecrübe istiyorlar. Okuldan mezun olan çocuğun ne tecrübesi olacak ya? Şu anda boş. İktisat fakültesini bitirdi kendisi. Öbürü de sivil havacılıktan mezun. Yarın iktidara geldiğinizde bunları dikkate almanızı istiyorum. 

Ali Babacan: Mesele şu ki, memlekete yeni yatırım yapılmıyor doğru düzgün. Yeni yatırım olmayınca iş sahası da açılmıyor. Bunun da sebebi güvensizlik. Yatırımcı geleceğe güvenmiyor. Ekonomi iyi olsa tecrübe falan dinlemeyecekler, alacaklar hepsini. Ekonomi büyüyünce eleman alma iştahı oluyor şirketlerin. Biz yıllarca yaptık bunu biliyorsunuz. 

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