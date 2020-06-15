Ali Babacan, Erdoğan’la ilk ters düşmesini anlattı

Kurucularından olduğu AKP'den ayrıldıktan sonra DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilk ters düşmesini anlattı. Babacan, "2009 yılıydı, mali kurallara bağlı maliye politikalarının benimsenmesi gerektiğini önerdim. Sayın Erdoğan, 'Kendi içimizde IMF yaratmaya gerek yok' diyerek reddetti. TBMM'de Plan Bütçe Komisyonu'nda oy birliğiyle geçti. Genel Kurul'da oylamaya birkaç saat kala gelen talimatla durduruldu" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TELE 1’de yayınlanan Hayatın Rengi programında Tuluhan Tekelioğlu’nun sorularını yanıtladı.

Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde ‘Başbakan Yardımcısı’, ‘Dışişleri Bakanı’ ve ‘Ekonomi Bakanı’ olarak görev yapan Babacan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilerle ilgili şunları söyledi:

"Ben artık bakmıyorum. Eskiden çok yakından takip ederdim. Her ayın üçüncü günü saat 10.00’da açıklanırdı. TÜİK bağımsız olduğu için bakan olduğum dönemde bile saat 09.59’da bile rakamları istemezdim onlardan. Ben basından öğrenirdim enflasyonun yüzde kaç çıktığını"

"Veri güvenilirliği kalmadı"

"Çünkü TÜİK bağımsız ve gerçekten o ölçümü yapması gerekiyor. Ben artık bakmıyorum çünkü bakmanın bir anlamı yok. Veri güvenilirliği kalmadı Türkiye’de. Bu veri güvenilirliğini devletin açıkladığı rakamlara güvenin tekrar inşa edilmesi çok önemli."

"İnsan kaynağı kalitesi erezyona uğradı"

Ali Babacan; Hamza Yerlikaya’nın Vakıfbank’ın yönetim kurulu üyesi, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Halkbank yönetim kurulu üyesi olarak atanmasını ise şu sözlerle yorumladı:

"Türkiye ne oldu da bu kadar büyük krizlerin içerisinde yuvarlanıyor? İki tane önemli sebep gösteririm. Birincisi insan kaynağı kalitesindeki erozyon. Kamu yönetiminde, devlet yönetiminde, işini bilen, yetkin insanların sayısı artık bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar…"

"Kararlar da istişare yapılmadan alınıyor. Hangi kurum olursa olsun. Önce dürüst ve yetkin insanlarla çalışacaksınız ve kararlarınızı istişare ile alacaksınız. Şu anda ikisi de yok."

"Önerim Erdoğan tarafından reddedildi"

Ali Babacan, 2009 yılında yazdığı istifa mektubuyla dönemin başbakanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilk ters düşmesini anlattı.

Mali kurallara bağlı maliye politikalarının benimsenmesi gerektiğini belirttiği önerinin Erdoğan tarafından “Kendi içimizde IMF yaratmaya gerek yok” sözleriyle reddedildiğini belirten Babacan, şunları söyledi:

"Oylamaya birkaç saat kala talimat geldi"

“Başarıları kalıcı kılalım istedik. Bunu mali kuralla yapmak istedik. TBMM’de Plan Bütçe Komisyonu’nda oy birliğiyle geçti. Genel Kurul’da oylamaya birkaç saat kala gelen talimatla durduruldu. Bana sordular o zaman, ben o konuda konuşmama kararı aldım dedim.”